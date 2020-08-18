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فيفي عبده تثير صدمة بظهور جرئ من الساحل الشمالي

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فيفي عبده
فيفي عبده

محمد فضل

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فيفي عبده

صور

الساحل الشمالى

ضجة

جريئة

تسببت الفنانة فيفى عبده، في فتح هجوم عنيف عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها صور اعتبرها الجمهور جريئة ولا تليق بعمرها، خلال تواجدها في الساحل الشمالي.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بملابس جريئة تكشف عن ساقيها، وعلقت بالقول: "يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك ".
وظهرت فيفي عبده في صورة وهي ممددة على "شازلونج" وترتدي ملابس قصيرة، وفي صورة اخرى وهي ممدة الساقين على الأرض" فاتحه الحوض".

وتسببت الصور في فتح هجوم عنيف عليها من الجمهور، الذين ذكروها بعمرها وان هذه الصور المثيرة- حسب وصفهم- لا تليق بها، وعلق البعض بالقول :"اتق الله إنتي رجلك في القبر"، وقال آخر :" خليتي أيه للبنات الصغيرة.. احترمي نفسك"، حسب كلامه.

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا .

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