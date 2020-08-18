  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:02 ص
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

«الري»: مفاوضات سد النهضة «مصيرية» وتحتاج لنفس طويل

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: نقاتل بعضنا بالسلاح وإسرائيل بالدعاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس مالي

انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

عادل الكلباني

غناء ونكاح في الجنة.. "الكلباني" يرد على مغرد حاول إحراجه

السيسي

الرئيس يوجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان

السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بإنشاء 8 جامعات خاصة وأهلية

استعدادات ليفربول "صلاح" للقاء الريال

فيروس كورونا يتسلل إلى معسكر ليفربول ويسجل إصابة

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يطيح بوزير الدفاع

سد النهضة

عاجل.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا حول سد النهضة

«المغامسي» يثير الجدل:« كلامكم عليّ إذاً حرام»

الصفحة الأخيرة

المغامسي
المغامسي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"قدح ومدح".. تغريدة غامضة من المغامسي تثير الجدل

#

فنان كويتي شهير يثير الجدل بحديث مفاجئ عن "المثلية الجنسية"

#

تركي آل الشيخ يثير الجدل ويترك وصيته بعد وفاته

#

مع كلب.. أحمد مكي يثير الجدل بصورة جديدة

السعودية

حرام

جدل

كلام

صالح المغامسي

أثار الداعية السعودي الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقًا، الجدل عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد نشره أبيات شعرية قال إنها من أعذب الشعر.

وكتب "المغامسي"- الذي يحظى بمتابعة أكثر من 6 مليون على صفحته-،:" مِنْ أعذب الشعر قول جرير: أتنسى ، إذْ تُودعنا سُليمى بِفرْعِ بشامةٍ ، سُقيَ البشامُ أقيموا إنما يومٌ كيومٍ ولكنّ الرفيقَ لهُ ذِمَامُ تمرّونَ الدّيارَ ولمْ تعوجُوا كلامكمُ عليّ إذاً حرامُ. وكم في هذه القصيدة من شواهد نحوية ومسائل بلاغية فضلا عن رقتها وسيرورتها ".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الشعر الذي نقله عبر صفحته، وشاركوا في تفسير كلمات الشعر الغامضة والتي أثار بعضها الجدل حول معانيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الديهي»: عن ترسيم الحدود: ثقوا أن الدولة تهدف لتحقيق مصالح الموطن
» لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
» بعد البشر.. روسيا تسابق الزمن لتطوير لقاح كورونا للقطط
» زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب
» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة
» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه
» "السيسي" يصدر قرارات بإنشاء جامعات الملك سلمان والعلمين الدولية
» خبير مائي: أعداء "آبى أحمد" يتكاثرون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة