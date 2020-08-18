«المغامسي» يثير الجدل:« كلامكم عليّ إذاً حرام»

18 أغسطس 2020 - 03:15 م

أثار الداعية السعودي الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقًا، الجدل عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد نشره أبيات شعرية قال إنها من أعذب الشعر.

وكتب "المغامسي"- الذي يحظى بمتابعة أكثر من 6 مليون على صفحته-،:" مِنْ أعذب الشعر قول جرير: أتنسى ، إذْ تُودعنا سُليمى بِفرْعِ بشامةٍ ، سُقيَ البشامُ أقيموا إنما يومٌ كيومٍ ولكنّ الرفيقَ لهُ ذِمَامُ تمرّونَ الدّيارَ ولمْ تعوجُوا كلامكمُ عليّ إذاً حرامُ. وكم في هذه القصيدة من شواهد نحوية ومسائل بلاغية فضلا عن رقتها وسيرورتها ".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الشعر الذي نقله عبر صفحته، وشاركوا في تفسير كلمات الشعر الغامضة والتي أثار بعضها الجدل حول معانيه.



مِنْ أعذب الشعر قول جرير:

أتنسى ، إذْ تُودعنا سُليمى

بِفرْعِ بشامةٍ ، سُقيَ البشامُ

أقيموا إنما يومٌ كيومٍ

ولكنّ الرفيقَ لهُ ذِمَامُ

تمرّونَ الدّيارَ ولمْ تعوجُوا

كلامكمُ عليّ إذاً حرامُ.

وكم في هذه القصيدة من شواهد نحوية ومسائل بلاغية فضلا عن رقتها وسيرورتها.#صالح_المغامسي — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) August 18, 2020