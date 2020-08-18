شاهد.. اعتقال عشيق فنان شهير متلبسًا في الشارع

18 أغسطس 2020 - 03:10 م

ألقت الشرطة البريطانية القبض على فادي فواز عشيق المغني الراحل جورج مايكل، في إطار تحقيقات حول سلسلة من الهجمات بالمطرقة على سيارات متوقفة في لندن .

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على فواز، البالغ من العمر 47 عاما، في بيثنال جرين بشرق لندن، يوم الجمعة الماضي، بعد أن حطم 3 سيارات "مرسيدس" و"بي إم دبليو" و"تويوتا" بمطرقة .

ويأتي الاعتقال بعد نحو عام من رفض عائلته لمزاعم أنه مشرد ومكتئب في لندن، مدعية أنه "سيكون بخير ".

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تمت مشاهدت فواز وهو يتجول في شوارع لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع بحثا عن سكن قبل اعتقاله .

وبدأت علاقة فواز بالراحل مايكل عام 2009، بعد انفصال الأخير عن شريكه كيني جوس. ويوم عيد الميلاد عام 2016، عثر فواز على مايكل ميتا في منزله في جورينج أون تيمز بعد محاولته إيقاظه لتناول الغداء .

وتوفي مايكل عن عمر ناهز 53 عاما، وادعى فواز أن وفاته كانت انتحارا، لكن التحقيقات قالت إن المغني مات لأسباب طبيعية، وكان مصابا بتوسع عضلة القلب مع التهاب عضلة القلب والكبد الدهني .

واستمر فواز في العيش في منزل المغني في لندن حتى تم طرده في عام 2018 .