  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:03 ص
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

«الري»: مفاوضات سد النهضة «مصيرية» وتحتاج لنفس طويل

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: نقاتل بعضنا بالسلاح وإسرائيل بالدعاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس مالي

انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

عادل الكلباني

غناء ونكاح في الجنة.. "الكلباني" يرد على مغرد حاول إحراجه

السيسي

الرئيس يوجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان

السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بإنشاء 8 جامعات خاصة وأهلية

استعدادات ليفربول "صلاح" للقاء الريال

فيروس كورونا يتسلل إلى معسكر ليفربول ويسجل إصابة

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يطيح بوزير الدفاع

سد النهضة

عاجل.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا حول سد النهضة

شاهد.. اعتقال عشيق فنان شهير متلبسًا في الشارع

الصفحة الأخيرة

القبض
القبض

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يهدد رئيس دولة: سأجعلك تبكي في قصرك

#

مقتل 8 وإصابة 80 في تظاهرات بإثيوبيا والسبب فنان شهير

#

شاهد.. لحظة حرق جثمان فنان شهير بعد وفاته

#

شاهد.. فنان شهير ينعى والدته بعبارات مؤثرة

اعتقال

القبض

عشيق

جورج مايكل

ألقت الشرطة البريطانية القبض على فادي فواز عشيق المغني الراحل جورج مايكل، في إطار تحقيقات حول سلسلة من الهجمات بالمطرقة على سيارات متوقفة في لندن .

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على فواز، البالغ من العمر 47 عاما، في بيثنال جرين بشرق لندن، يوم الجمعة الماضي، بعد أن حطم 3 سيارات "مرسيدس" و"بي إم دبليو" و"تويوتا" بمطرقة .

ويأتي الاعتقال بعد نحو عام من رفض عائلته لمزاعم أنه مشرد ومكتئب في لندن، مدعية أنه "سيكون بخير ".

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تمت مشاهدت فواز وهو يتجول في شوارع لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع بحثا عن سكن قبل اعتقاله .

وبدأت علاقة فواز بالراحل مايكل عام 2009، بعد انفصال الأخير عن شريكه كيني جوس. ويوم عيد الميلاد عام 2016، عثر فواز على مايكل ميتا في منزله في جورينج أون تيمز بعد محاولته إيقاظه لتناول الغداء .

وتوفي مايكل عن عمر ناهز 53 عاما، وادعى فواز أن وفاته كانت انتحارا، لكن التحقيقات قالت إن المغني مات لأسباب طبيعية، وكان مصابا بتوسع عضلة القلب مع التهاب عضلة القلب والكبد الدهني .

واستمر فواز في العيش في منزل المغني في لندن حتى تم طرده في عام 2018 .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الديهي»: عن ترسيم الحدود: ثقوا أن الدولة تهدف لتحقيق مصالح الموطن
» لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
» بعد البشر.. روسيا تسابق الزمن لتطوير لقاح كورونا للقطط
» زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب
» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة
» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه
» "السيسي" يصدر قرارات بإنشاء جامعات الملك سلمان والعلمين الدولية
» خبير مائي: أعداء "آبى أحمد" يتكاثرون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة