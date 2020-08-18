  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:13 م
Advertisements
بحث متقدم
"مصر لطيران": لم نستعن بشركات للبحث عن الصندوقين الأسودين

3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي

تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم

الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم

بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"

بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة: أنا سعيدة برجوعكم لبلدكم

مصطفى بدر الدين مع قاسم سليماني

"مصطفى بدر الدين"قيادي حزب الله هو العقل المدبر لاغتيال الحريري

أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بشأن الحكام.. خبر صادم عن إدارة قمة الأهلي والزمالك

#

"لا ينتهي بعد الشفاء" .. خبر صادم للمتعافين من فيروس كورونا

#

سلالة كورونا الجديدة «معدية أكثر بعشر مرات»

#

رقم صادم عن عدد إصابات "كورونا" في دول الخليج

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا تلفزيونيًا سلط الضوء على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، لديها قدرة على العدوى أكثر 10 مرات من الفيروس الحالي. 

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية اكتشفتها سلالة جديدة من كورونا لديها القدرة على العدوى أكثر 10 مرات من الفيروس الحالي، وظهرت على 3 أشخاص ضمن 45 مصابًا بكورونا، انتقلت إليهم من صاحب مطعم عائد من الهند ،وفقًا للتقرير .

وأشارت وزارة الصحة الماليزية، إلى أن السلالة الجديدة قد تعني أن الدراسات الحالية حول اللقاحات ربما تكون غير مكتملة، أو غير فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
» أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا
» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم
» وادي الموت بالولايات المتحدة يسجل درجة حرارة الأعلى في التاريخ
» هجوم صاروخي في كابول يسفر عن إصابات وإغلاق للسفارات
» صادم.. وفاة عروسين في حفل زفافهما بالسعودية
» تحذير من الصحة العالمية للشباب.. ما الأمر
» ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها
» معجزة .. شرطي ينقذ رجلا من أمام قضبان المترو
» " ترامب" : "بايدن" سيحول الولايات المتحدة إلى فنزويلا
» أول تعليق لـ"نجدة الطفل" على قتل طفل الفيوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة