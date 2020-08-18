إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

18 أغسطس 2020 - 02:19 م

تحوّل حفل زفاف بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية إلى مأتم، عقب إلقاء مياه نار على المعازيم.

وفي التفاصيل فقد شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا، عندما ألقى 4 أشخاص "مياه نار" على حفل عرس في الشارع بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بحروق جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام.

من جانبه أمر بيشوي عاطف وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف عمرو عوض رئيس النيابة، حبس المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت لهم تهمة الشروع في القتل.

وكان العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة في حفل عرس بدائرة قسم ثان شبرا ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم ثان شبرا، حيث تبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بإقامة حفل عرس لابنته، ألقى شخص وأبناؤه الثلاثة "مياه نار" على المعازيم بواسطة "جردل"، بسبب خلافات جيرة بينهم.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى، أنه جرى إسعاف 3 من المصابين وصرح لهم بالخروج، بينما لا زال 6 آخرين يتلقون العلاج.