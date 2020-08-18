3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران

18 أغسطس 2020 - 02:18 م





أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الدولة قدمت قرضًا بــ3 مليارات جنيه للشركة القابضة لمصر للطيران لسداد أقساط الطائرات.







وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية عبر "سكاي" لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تجاوزت أزمة كورونا من خلال دعم الدولة الكامل لقطاع الطيران، متابعًا أن البنك المركزي دعم قطاع الطيران بــ2 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.







وتابع:"جارٍ توفير 3 مليارات جنيه من البنك الأهلي لدعم العملة الأجنبية لدفع إيجار الطائرات خلال الفترة الحالية مع استمرار ضعف التشغيل مما يؤثر على السيولة، مضيفًا أنه خلال فترة توقف حركة التشغيل بالمطارات كانت الشركة تجري استعداداتها لعودة الطيران من خلال صيانة وتجديد الطائرات".

