» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم

18 أغسطس 2020 - 02:09 م

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى، أمرنا فى كتابه العزيز، بالعفو عمن ظلم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".







وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الله نفسه يأمر بالعفو، وتلاقى واحد يقولك أصل أنت متعرفش عمل إيه، ده ظلمنى، أنت تطلع مين؟





وتابع: "اللى نفسه مغلباه والشيطان راكبه لا يعف، لازم تنفذ أمر الله حبا وطاعة، وتترك الجزاء والأجر عما فعلت من الله، فأجر العفو لا يعلمه إلا الله"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".

