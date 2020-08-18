» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم

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الشيخ رمضان عبد المعز
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دي إم سي

رمضان عبد المعز

لعلهم يفقهون

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى، أمرنا فى كتابه العزيز، بالعفو عمن ظلم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الله نفسه يأمر بالعفو، وتلاقى واحد يقولك أصل أنت متعرفش عمل إيه، ده ظلمنى، أنت تطلع مين؟

وتابع: "اللى نفسه مغلباه والشيطان راكبه لا يعف، لازم تنفذ أمر الله حبا وطاعة، وتترك الجزاء والأجر عما فعلت من الله، فأجر العفو لا يعلمه إلا الله"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".

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