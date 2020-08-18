» هجوم صاروخي في كابول يسفر عن إصابات وإغلاق للسفارات

18 أغسطس 2020 - 01:36 م

أعلنت مصادر مسئولة في العاصمة الأفغانية كابول أن أكثر من 12 صاروخا أسقطوا علي كابول اليوم وأسفر عن إصابة عشرة جرحي علي الأقل ما دفع بعض السفارات الأجنبية إلى الإغلاق.

ولم يتم التعرف على هوية المهاجمين بعد لكن متحدث باسم وزارة الداخلية قال إنه تم إلقاء القبض علي اثنين من المشتبه بهم.

وقال شهود عيان إن الدخان تصاعد ودوت صافرات الإنذار وتطايرت الشظايا إلي جانب سماعهم لأصوات انفجارات قرب المنطقة الخضراء لمقر حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والعديد من السفارات الأجنبية حسبما نشرت "الشروق".