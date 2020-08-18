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"المالية": "ما يغلاش عليك" تخدم الأجانب والمصريين

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أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، أن "مبادرة مايغلاش عليك"، تشجع المنتج المحلي وتحفز الاستهلاك وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، معقبا: "المبادرة لا تقتصر على المصريين فقط، ولكنها تخدم أيضًا الأجانب المقيمين على أرض مصر".

وأضاف "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "مبادرة ما يغلاش عليك تعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء الصناع أو التاجر أو المواطن، وبالتالي الاقتصاد الوطني بشكل عام".

وتابعت: "مبادرة ما يغلاش عليك، تطرح سلع معمرة وغير معمرة أيضًا، فيما عدا السلع الغذائية، والاستفادة تعود على جميع المواطنين، وليس أصحاب البطاقات التموينية فقط، معقبا: "المبادرة تفيد كل من يقيم على أرض مصر، حتى الأجنبي المقيم على أرض مصر".


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