  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:14 م
Advertisements
بحث متقدم
"مصر لطيران": لم نستعن بشركات للبحث عن الصندوقين الأسودين

3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي

تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم

الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم

بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"

بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة: أنا سعيدة برجوعكم لبلدكم

مصطفى بدر الدين مع قاسم سليماني

"مصطفى بدر الدين"قيادي حزب الله هو العقل المدبر لاغتيال الحريري

المحكمة الخاصة بلبنان:

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

الحياة السياسية

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس
متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من زوجة "الخطيب" بعد سرقة منزلها

#

أول تحرك من النيابة بشأن سرقة فيلا الخطيب

#

الحريري: بيروت تستغيث.. الخسائر أكبر من أن توصف

#

هيثم الحريري يعلن تعافيه من فيروس كورونا

اليابان

المتفجرات

اغتيال الحريري

المحكمة الخاصة

بيعت بطرابلس

كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري .

وقالت المحكمة إن غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس.. والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.

وأضاف قاضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن  قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري.

وأوضح أنه كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء.

وأشار إلى أنه يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
» أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا
» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم
» وادي الموت بالولايات المتحدة يسجل درجة حرارة الأعلى في التاريخ
» هجوم صاروخي في كابول يسفر عن إصابات وإغلاق للسفارات
» صادم.. وفاة عروسين في حفل زفافهما بالسعودية
» تحذير من الصحة العالمية للشباب.. ما الأمر
» ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها
» معجزة .. شرطي ينقذ رجلا من أمام قضبان المترو
» " ترامب" : "بايدن" سيحول الولايات المتحدة إلى فنزويلا
» أول تعليق لـ"نجدة الطفل" على قتل طفل الفيوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة