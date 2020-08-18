متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

18 أغسطس 2020 - 12:53 م

كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري .

وقالت المحكمة إن غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس.. والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.

وأضاف قاضي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري.

وأوضح أنه كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء.

وأشار إلى أنه يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سوريا.