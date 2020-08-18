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الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم
الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم

عبد القادر وحيد

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النطق بالحكم

داخل المحكمة

لاهي

انتشرت صورة للرئيس سعد الحريري داخل قاعة المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، و يستمع إلى النطق بحكم المحكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وكان الرئيس سعد الحريري قد وصل أمس عند السادسة بتوقيت هولندا، إلى لاهاي يرافقه الوزير والنائب السابق مروان حمادة والوزير السابق باسم السبع والمستشار هاني حمود.

ومن المقرر أن يدلي الرئيس الحريري بعد النطق بالحكم ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر من المحكمة.

وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن المتهمين في مقتل الرئيس رفيق الحريري ينتمون لحزب الله اللبناني.

وكشفت المحكمة اليوم الثلاثاء، أن وراء مقتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، انتحاري يقود آلية من نوع ميتسوبيشي استهدف موكبه.

وأضافت المحكمة، أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله، مؤكدة أن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وأوضحت أن التحريات اعتمدت على "داتا للاتصالات" للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.


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