احذر.. هذه العلامات تعني إصابتك بتليف الكبد

18 أغسطس 2020 - 11:43 ص

يعتبر الكبد من أهم الأعضاء للجسم فهو مسئول عن وظائف التمثيل الغذائي وكشفت الدراسات الحديثة عن علامات تدل علي وجود تليف به.

ومن أهم هذا العلامات فقدان الشهية وضعف الذاكرة وعدم الحصول علي قسط جيد من الراحة أثناء الليل والشعور بالإرهاق المتواصل .

كما أن هناك أعراض مهمة أيضًا مثل اصفرار البشرة واصفرار العينين واحمرار كف اليد واكتساب أو فقدان مفاجئ للوزن، ووجود تورم في الساقين والكاحلين وتضخم الثديين والشعور بالانتفاخ ووجود الآم عديدة أكثر من المعتاد والارتباك وقلة التركيز وتحول لون البول إلي اللون الداكن.

ويجب من يشعر بهذه الأعراض أن يتوجه للطبيب لعمل الفحوصات اللازمة .