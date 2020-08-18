  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:12 م
Advertisements
بحث متقدم
"مصر لطيران": لم نستعن بشركات للبحث عن الصندوقين الأسودين

3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي

تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم

الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم

بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"

بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة: أنا سعيدة برجوعكم لبلدكم

مصطفى بدر الدين مع قاسم سليماني

"مصطفى بدر الدين"قيادي حزب الله هو العقل المدبر لاغتيال الحريري

ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها

قضايا وحوادث

الضحية
الضحية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الأمم المتحدة" تعلق على فيديو تعذيب مصريين في ليبيا

#

شاهد.. والد ضحايا مجزرة أسيوط ينهار أمام النيابة

#

تعرف علي ضحية خلي بالك من فيفي وأغلب السقا في حلقات اليوم

المحور

فتاة

نهال طايل

روت ياسمين، ضحية تعذيب شقيقتها قائلة: "إن شقيقتها كانت تُحذر والدتي بأنها لو لم تعد إلى عصمة والدها لن تهدأ إلا وترانا أمواتا مشيرة إلى أن شقيقتها كانت تسيء معاملة والدتي لدرجة أنها قالت لها انتي خادمة لأبي وليس لكى الحق فى الاعتراض في عدم عودتك لأبي ولعصمته. 

وأضافت "ياسمين"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن شقيقتها "يمنى" اتفقت مع والدها وأشاعت فى المنطقة التى نعيش فيها بأن والدتها امرأة ذو سمعة سيئة وترافق الرجال هي وابنتها لدرجة أن الشباب بدأوا اعتراضنا في الشوارع والطرقات وإلقاء أبشع الألفاظ علينا لدرجة التعدى علينا والتحرش بنا.

وطالبت "ياسمين" بالأمان وحمايتها هى ووالدتها من شر والدها وعائلته وشقيقتها، موجهة حديثها لوالدها قائلة: "مينفعش أن هناك والد لا يتحمل مسئولية أولاده ويتركهم بلا أي شىء، أنت عذبتني وقهرتنى وفاض بيا منك أنت وأختى، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي أختي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
» أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا
» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم
» وادي الموت بالولايات المتحدة يسجل درجة حرارة الأعلى في التاريخ
» هجوم صاروخي في كابول يسفر عن إصابات وإغلاق للسفارات
» صادم.. وفاة عروسين في حفل زفافهما بالسعودية
» تحذير من الصحة العالمية للشباب.. ما الأمر
» ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها
» معجزة .. شرطي ينقذ رجلا من أمام قضبان المترو
» " ترامب" : "بايدن" سيحول الولايات المتحدة إلى فنزويلا
» أول تعليق لـ"نجدة الطفل" على قتل طفل الفيوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة