» ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها

18 أغسطس 2020 - 11:25 ص

روت ياسمين، ضحية تعذيب شقيقتها قائلة: "إن شقيقتها كانت تُحذر والدتي بأنها لو لم تعد إلى عصمة والدها لن تهدأ إلا وترانا أمواتا مشيرة إلى أن شقيقتها كانت تسيء معاملة والدتي لدرجة أنها قالت لها انتي خادمة لأبي وليس لكى الحق فى الاعتراض في عدم عودتك لأبي ولعصمته.







وأضافت "ياسمين"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن شقيقتها "يمنى" اتفقت مع والدها وأشاعت فى المنطقة التى نعيش فيها بأن والدتها امرأة ذو سمعة سيئة وترافق الرجال هي وابنتها لدرجة أن الشباب بدأوا اعتراضنا في الشوارع والطرقات وإلقاء أبشع الألفاظ علينا لدرجة التعدى علينا والتحرش بنا.





وطالبت "ياسمين" بالأمان وحمايتها هى ووالدتها من شر والدها وعائلته وشقيقتها، موجهة حديثها لوالدها قائلة: "مينفعش أن هناك والد لا يتحمل مسئولية أولاده ويتركهم بلا أي شىء، أنت عذبتني وقهرتنى وفاض بيا منك أنت وأختى، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي أختي".

