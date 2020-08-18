بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"

18 أغسطس 2020 - 10:55 ص

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنه تقرر إغلاق نحو 300 فرع من سلسلة المطاعم الشهيرة "بيتزا هت" بشكل نهائي، بعدما تعرض أكبر المساهمين في السلسلة للإفلاس.

وكانت شركة NPC International ، قد أعلنت عقد اتفاقية مع مالك مطاعم بيتزا هت، على إغلاق ما يقرب من ربع مطاعمها بشكل دائم، وبيع المواقع المتبقية.

يأتي هذا عقب ما تقدمت به الشركة نفسها، بطلب لإعلان إفلاسها في 11 يوليو الماضي، عقب تضررها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتيبب الإغلاق بسبب انتشارجائحة كورونا، إلى وصول ديون الشركة إلى نحو مليار دولار.

وتمثل مطاعم "بيتزا هت" التابعة لشركة NPC والبالغة 1227، نسبة 18% من مطاعم السلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ عددها 6700.