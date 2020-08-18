مفاجأة.. ملياردير جديد ينضم لقائمة أغنى 4 أشخاص بالعالم

متابعات- أمينة عبد العال
انضم إيلون ماسك مؤسس شركتي " تيسلا " و" إكس سبيس" لأول مرة لقائمة أغني 4 أشخاص في العالم .
وارتفعت أسهم تيسلا حسب تقرير " بلومبرج " الأمريكي لترتفع ثروة ماسك إلي 84.8 مليار دولار .
وجاء في التقرير : "ارتفعت أسهم تيسلا 11% أمس الاثنين ما زاد من ثروة ماسك بمقدار 7.8 مليار دولار ، كما ارتفعت اسهم تيسلا إلي مستوى قياسي بلغ 1845.32 دولار لكل سهم ، ولكن عند إغلاق التداول انخفض سعرها قليلا ليبلغ 1835.64 دولار لربح بذلك رئيس مجموعة لويس فويتون " برنارد أرنو " إلي المركز الخامس .
جدير بالذكر أن المركز الأول يحتله الرئيس التنفيذي لشركة أمازون " جيف بيزوس" بثروة تقدر بـ 188 مليار دولار يليه مؤسس شركة مايكررسوفت بيل جيتس بمبلغ 121 مليار دولار ويحتل الركز الثالث مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج بمبلغ 99 مليار دولار .
عصر03:41 م
فجر
03:58
شروق
05:28
ظهر
12:04
عصر
15:41
مغرب
18:39
عشاء
20:09