» أول تعليق لـ"نجدة الطفل" على قتل طفل الفيوم

18 أغسطس 2020 - 10:20 ص

أدان صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل واقعة اغتصاب وقتل طفل الفيوم "يوسف"، قائلًا: "نحن أمام حدث نتيجة سوء تربية ولا توجد متابعة من الأسرة للطفل الجاني".







وأضاف "صبري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، قائلا:" إن المتهم الجاني سنه 16 سنة، وبالتالي لا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد".







وتابع :"العقوبة التي تنظر الجاني بـ"هتك عرض"، لن تقل عن 7 سنوات، معقبا: "جريمة صادمة، ولكن نتعامل وفقا للقانون".





وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس طفلٍ، احتياطيًّا، لهتكه عرض آخر وقتله داخل دورة مياه بالفيوم. وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان الطفل المجني عليه -البالغ من العمر 5 سنوات- ملقى بإحدى دورات مياه "الوحدة الصحية" ناحية شكشوك، مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم.



