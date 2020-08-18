حاجة حلوة.. مسعف يرد 6 كيلو ذهب

18 أغسطس 2020 - 10:06 ص

قال المسعف عصام محمد، إنه عثر على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، و6 كيلو ذهب، بصحبة أحد المصابين في حادث سيارة.

وأضاف المسعف خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية الحدث اليوم، إنهم تلقوا بلاغا عبر الخط الساخن للإسعاف، بوقوع حادث بعد بوابة حلوان بطريق بني سويف، بالطريق الشرقي.

وأوضح أنهم توجهوا على الفور لمكان الحادث، ليجدوا سيارة مقلوبة، ومصاب، حيث قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصاب، ثم قاموا بالبحث عن متعلقاته، لمعرفة بياناته، وأنه فور ركوبه لسيارة الإسعاف، اتجهوا لسيارته، وأحضروا منها بعض الحقائب.

وتابع قائلا: اتجهنا به لمستشفى الصف المركزي، قلبنا في الشنط، حيث تفاجأت بـ 6 كيلو دهب، وتليفونين موبايل، و10 آلاف جنيه.

وواصل في حديثه: على الفور أبلغت المسئولين، قالوا لي حرص على الشنطة، عشان دي أمانات كبيرة، منوها أنهم أجروا اتصالا بآخر رقم اتصل به هاتفه المحمول، واكتشفوا أن المصاب يعمل في شركة للذهب، وقاموا بتسليمها للشركة عبر محاضر رسمية.



