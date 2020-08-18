حواس: رفضت ركوب "أوباما" الجمل لهذا السبب

18 أغسطس 2020 - 09:36 ص

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، سر رفضه لركوب الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" للجمل قائلا: "حينما جاء إلى الأهرامات خفت من ركوبه الجمل، وقلت له أنا غالي جدًا محاضراتي في أمريكا غالية جدًا، ومش هشرحلك ببلاش، ولو عايزين أشرحلك ببلاش لا تركب الجمل".







وأضاف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على شاشة "أون"، مع خالد أبو بكر، قائلا: "بعد خروجي من الوزارة التقيت بكثير من المشاهير، وميسي وويل سميث طلبا مقابلتي،هؤلاء أتعامل معهم بصحوبية".







وتابع وزير الآثار الأسبق: "عشق الآثار أمر هام بالنسبة لعلماء الآثار، معقبًا: "عشقت الآثار ولما بتكلم عنها بتكلم من قلبي".

