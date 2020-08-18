الكشف عن عضو بارز في الاستخبارات الأمريكية يتجسس للصين

18 أغسطس 2020 - 09:34 ص

نشرت وزارة العدل الأمريكية صورة يظهر بها رجلان وهما يتقاضيان مبلغ 50 ألف دولار لتكشف عملية تجسس أمريكية لصالح الصين.

وأشارت الوزارة إلى أن عضوا سابقا في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" والشرطة الفيدرالية الأمريكية متهم بالتجسس لمصلحة الصين والتي قد يكون سرب لها وثائق سرية هامة و أسماء مخبرين .

والمتهم "ألسكندر يوك تشينج ما" والبالغ من العمر 67 عاما. ولد في هونج كونج وحصل علي الجنسية الأمريكية وعمل ما بين عامي 1982 و1989 في وكالة الاستخبارات المركزية عميلا سريا.