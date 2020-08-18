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اقتحام حفل الزفاف.. والعروس تقضي ليلة الدخلة بالسجن

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اقتحام حفل الزفاف.. والعروس تقضي ليلة الدخلة بالسجن
اقتحام حفل الزفاف.. والعروس تقضي ليلة الدخلة بالسجن

عبد القادر وحيد

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الشرطة

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العروس

نهاية غير سعيدة لحفل زفاف في بريطانيا، بعد محاصرة الشرطة لجميع الحاضرين، إثر استغاثات السكان بسبب ارتفاع صوت الأغاني في مكبرات الصوت.

وكانت إحدى الأسر قد أقامت حفل الزفاف على الرغم من عدم رفع الإجراءات الاحترازية في بريطانيا، وذلك بالمخالفة للقوانين.

 ولم يكن لدى السكان مشكلة في ذلك، وإنما بدأت المشكلة عند رفع صوت الأغاني.

وقد قام أحد السكان بتنبيه الشباب لما يفعلوه وهددوهم بإبلاغ الشرطة، وبالفعل تفاجأ العروسان بأن الشرطة تطاردهما في الشارع حتى ألقت القبض عليهما.

يذكر أن واقعة مماثلة وقعت في جنوب أفريقيا، حيث ألقت الشرطة القبض على عريسين في ليلة الزفاف بسبب كسر الحظر، وعدم الالتزام بالإجراءات الواقية التي اتخذتها الحومة لمواجهة جائحة كورونا.


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