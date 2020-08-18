تدوينة مثيرة لإمام الحرم المكي عن نكاح الزوجات في الجنة

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الغناء

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تسببت تدوينة للداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق في ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان الكلباني قد كتب على حسابه قائلا :" إنَّ أزواجَ أهلِ الجنةِ ليغُنِّين أزواجَهنَّ بأحسنِ أصواتٍ ما سمعها أحدٌ قطُّ.. الحديث"

وأضاف أن هناك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة.

ليرد عليه حساب عادل الأثري: "هناك لا غناء ولا معازف كما تفضلت يا عادل" .

كما رد أحد رواد تويتر قائلا : يُقال أن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك

ليرد عليه الكلباني : " نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟

وعلق حساب زاد الراحل وهل يلزم من ذلك الغناء ،عود وبيانو وجيتار يا من دفاعك عن المعازف فاق الدفاع عن المسجد الأقصى.

وواصل الداعية السعودي رده قائلا : "  وأنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى".

وعلق  أحد رواد تويتر : أنت ادخل الجنة أول بعدين ناقش قضية الغناء بالجنة.


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