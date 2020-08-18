في زمن العفن.. تركي الحمد: بن سلمان وبن زايد أنقى البشر

18 أغسطس 2020 - 09:23 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن ما يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد هو إزالة للعفن.

وأضاف تركي الحمد على حسابه في تويتر :" في زمن العفن..وعذرا على التعبير..يبقى محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، أنقى الموجودين..ليسا ملائكة، وليسا أنقى من خلق الله، ولكنهما يحاولان إزالة بعض العفن..وهو كثير" .

وعن ردود الفعل الجارية حول القضية الفلسطينية واتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يقول الحمد :" أكاد أجزمأن القيادات الفلسطينية لا تريد حلا للقضية، التي تحولت إلى مصدر ثراء للكثيرين.. فبحلها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، سوف يعتمدون على أنفسهم، وهم اليوم كل شيء يأتيهم من إسرائيل:الماء،والكهرباء،والعمل،والتحويلات المالية،فهل يتركون كل ذلك وهم في عواصم العالم يناضلون".

وأوضح الحمد أن السياسة هي فن الممكن، هي فن خذ وطالب، هي فن "الكومبرومايز"، او الحلول الوسط،وهي أمر من أمور الدنيا، ونحن أدرى بأمور دنيانا، فلا أدري لماذا هذا الجري المحموم إلى هذا الشيخ أو ذاك الواعظ، بحثا عن فتوى شرعية مع أو ضد هذا الموقف السياسي أو ذاك..ما يحقق المصلحة هو جوهر السياسة، وكفى" .