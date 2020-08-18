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مشاري راشد: الشيطان سيفوز بهذا الأمر في جزيرة العرب

الحياة السياسية

مشاري راشد: الشيطان سيفوز بهذا الأمر في جزيرة العرب
مشاري راشد: الشيطان سيفوز بهذا الأمر في جزيرة العرب

عبد القادر وحيد

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جزيرة العرب

الشيطان

مشارى راشد

التحريش

حذر القاريء والمنشد الكويتي مشاري راشد من المشاحنات والتحريش بين الناس.

وقال مشاري راشد في تدوينة مقتضبة له على حسابه في تويتر : "للشعوب الحب قلب أبيض وللشياطين التحريش بينها"

كما أرفق مشاري راشد حديثا نبويا يحذر من التحريش بين العرب قائلا :" إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب.. ولكن في التحريش بينهم".

وعن تفسير الحديث نقل أن الشيطان قد ايس أن يعود الناس في جزيرة العرب إلى عبادة الأصنام كما كانوا عليها.. ولكن في التحريش بينهم، اي أنه لم ييأس من أن يوقع بينهم الخصومات والشحناء والحروب والفتن".

وأضاف مشاري راشد في تدوينة له أيضا :" قال الأوزاعي رحمه الله تعالى : قال إبليس لأوليائه : من أيّ شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كلّ شيء . قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، ذاك شيء قرن التوحيد قال: لأبثّنّ فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه قال: فبثّ فيهم  الأهواء ".


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