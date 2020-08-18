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غضب بعد ظهور فنانة شهيرة بملابس عارية داخل مسجد

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فنانة
فنانة

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أمبر هيرد

حالة من الغضب سيطرت على جانب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور فنانة شهيرة بملابس غير لائقة في المسجد.

وكانت النجمة العالمية أمبر هيرد في تركيا لقضاء عطلة صيفية ، وهناك رأت أحد المساجد و أردت دخوله والتجول فيه.

وبالفعل ارتدت الفنانة غطاءً للرأس فضلا عن بعض الملابس لكن هذا لم يخفي ملابسها غير اللائقة والتي ظهرت بشكل واضح .

وطالب النشطاء بضرورة عدم تكرار مثل هذه التصرفات نظرا لتأثيرها السلبي على كثير من المسلمين.

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