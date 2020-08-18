تعرف على عمر راندا البحيري .. وهذه عدد زيجاتها

18 أغسطس 2020 - 08:58 ص

تحتفل اليوم الفنانة راندا البحيري بعيد ميلادها ، وأدت الملامح الطفولية الخاصة بالفنانة إلى تساؤل البعض عن عمرها الحقيقي.



وتحتفل اليوم راندا البحيري بعيد ميلادها رقم 37 .



وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة فقط من رجل الأعمال سعيد جمال سنة 2009 وأنجبت طفلها ياسين لكن هذا الزواج لم يكلل بالنجاح وقرر الطرفان الانفصال عام 2011.



تخرجت راندا البحيري من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وعملت في مجال الإعلانات في سن صغيرة ، ثم خطت طريقها إلى السينما بأفلام اشتهرت وقتها مثل "أوقات فراغ" الذي حقق نجاحا كبيرا.



خرجت شائعات كثيرة تفيد ارتدائها الحجاب لكنها نفت أغلبها.

