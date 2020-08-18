الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.87 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.97 جنيه.
كما سجل في بنك مصر 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.87 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.97 جنيه .
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