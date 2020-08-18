نقل فنانة مصرية شهيرة للمستشفى : بطلب دعاءكم

3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران
وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان
اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية
إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة
تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي
متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس
الحريري داخل المحكمة بلاهاي يستمع إلى النطق بالحكم
بشكل نهائي.. تغلق 300 فرع الإفلاس يضرب " بيتزاهت"
وزيرة الهجرة: أنا سعيدة برجوعكم لبلدكم
"مصطفى بدر الدين"قيادي حزب الله هو العقل المدبر لاغتيال الحريري
خلود عادل
أعلنت الفنانة عايدة كامل انتقالها إلى المستشفى دون أن تحدد صراحة طبيعة مرضها.
عصر
فجر
03:58
شروق
05:28
ظهر
12:04
15:41
مغرب
18:39
عشاء
20:09