نانسي عجرم: "الشعب اللبناني في حالة ضياع"

18 أغسطس 2020 - 12:20 ص

قالت النجمة اللبنانية نانسى عجرم إن اللبنانيين لا يعلمون حتى الآن السبب الذي أدى إلى تفجير مرفأ بيروت.



أضافت خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى المصرية: «كنا نبحث عن سبب الانفجار، هل هو مفتعل ومقصود أم ماذا؟ إن شاء الله مع الوقت سوف نعرف. ونحن عايشين بحالة ضياع الآن ومن حقنا نعرف. أنا بطالب بالحقيقة».



تابعت قائلة: «المشاهد التي أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جداً وحزينة إلى أبعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذي لحق بالبنايات».

