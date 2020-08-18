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ترامب: الولايات المتحدة ستصبح "بلدا اشتراكيا مملا"

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

المصريون ـ متابعات

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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتحول في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلى «بلد اشتراكي ممل».
وهاجم ترامب مجددا اليوم الاثنين شبكة «فوكس نيوز» التي تعتبر تقليديا متعاطفة معه، وقال أمام جمهوره في ولاية مينيسوتا: «يبدو أن قناة فوكس تغيرت كثيرا.. وهل تعرفون ماذا سيحدث إذا كنا سنفشل في الانتخابات؟ إنهم سيخسرون كل شيء مثل وسائل الإعلام الأخرى.. لا أحد يريد تغطية الأخبار عن جو النائم»، في إشارة إلى جو بايدن.
وأضاف: «وسنحصل على بلد اشتراكي ممل جدا».
كما وصف ترامب في خطابه مجددا خصمه بايدن بأنه «دمية في أيدي المتطرفين اليساريين»، وتوقع أنه «سيدمر
الانتعاش الاقتصادي الحالي غير المسبوق«للولايات المتحدة حال فوزه.
وسخر ترامب من الرئيس السابق باراك أوباما وجو بايدن في آن واحد، قائلا إنه يسميهما باختصار «أوبايدن»، علما أن بايدن كان يشغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

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