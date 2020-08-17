سر ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات فى الأطباء بـ كورونا

17 أغسطس 2020 - 11:20 م

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد، إن الأمر المحير في فيروس كورونا، أن البعض يصاب دون أعراض وأصحاب الأمراض المزمنة معرضين للمضاعفات، ولكن هناك أصحاء يصابون بكورونا وتتدهور حالتهم سريعا خاصة الأطباء.



وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن التفسير العلمي لتدهور حالة الأصحاء يتعلق بكمية الفيروس أو جرعة العدوى، فهي تؤثر على درجة المرض وحدوث مضاعفات ويزداد تدهور الحالة وزيادة المضاعفات مع الأطباء لتعرضهم لكمية عدوى أكبر.



وأشار إلى أن الدولة تفعل كل ما تستطيع لحماية الأطباء، موجها التحية لكل الأطقم الطبية على ما يبذلوه من مجهود الفترة الحالية.



وأكد أن إحساس الأمان الكاذب كان السبب في عودة الأعداد للارتفاع ببعض الدول، وعلينا أن نتمسك بالإجراءات الاحترازية حتى نصل لصفر إصابات ونستمر لأسابيع.

