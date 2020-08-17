على طريقة فيلم "الأخوة الأعداء" فتاة تستغيث من تعذيب أختها

17 أغسطس 2020 - 10:40 م

قالت ياسمين، ضحية شقيقتها التي تشوه صورتها أمام الناس وتُعذبها، إن والدها ووالدتها انفصلا منذ 15 عاما، مشيرة إلى أن والدها كان يختلس اموال من الصيدلية التى كانت تمتلكها والدتها من خلال طلبيات كبيرة دون علم والدتها وبيعها فى السوق السوداء؛ مما أدى إلى إفلاس الصيدلية.



وأوضحت "ياسمين"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن والدتها قامت ببيع الصيدلية بعد إفلاسها، مشيرة إلى أن والدها هرب من كثرة الديون والشيكات عليه مما جعل أصحاب الشيكات يترددون على المنزل بمساعدة عمى، ويهددونا بالقتل إذا لم ترجع أموالهم.



وأضافت أن والدتها رفضت عودة زوجها إليها مرة أخرى بعدما عاد بعد هروبه بخمس سنوات، ولكنه أخذ الشقة وطرد والدتي بعد أن قام بتزوير أوراق تمليكه بالشقة التى نعيش فيها.

