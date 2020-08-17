وصلة ضحك لاحمد موسى بسبب مرتضى منصور

انتابت الإعلامي أحمد موسى حالة من الضحك على الهواء لدى سماعه كلمات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال الى المستشار مرتضى منصور اليوم، والتي قال فيها: «فيك مزايا كثيرة بس محتاج فرملة»، حيث قابل موسى تلك الكلمات بالضحك.





وأضاف أحمد موسي خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور علي عبد العال وجه الشكر والتقدير الي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى؛ موضحا أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور.









وأوضح أن ذلك يأتي على ذمة القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، المقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.





كما رفض المجلس 3 طلبات رفع الحصانة، أرقام 18، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.