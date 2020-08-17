فنانة شهيرة في وضع مثير مع صديق زوجها السابق

17 أغسطس 2020 - 08:35 م

انتشرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة مثيرة للفنانة التركية ?توبا بويوكستون، رفقة? المخرج جودت مرجان (صديق زوجها السابق اونور صايلاك).

وتحدثت وسائل إعلام تركية أن الفنانة والمخرج شوهدا وهما يدا بيد، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول طبيعة علاقتهما.

فيما أوضحت صحف محلية، أن المخرج مرتبط بحبية أخرى وأن طبيعة علاقتهما هي صداقة لا أكثر.

الجدير ذكره ان توبا بويوكستون دعت مؤخرا متابعيها إلى التبرع لأطفال لبنان الذين تضرروا من جراء إنفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 من شهر أغسطس الحالي، وخلف أضرار مادية كبيرة، وخسائر في الأرواح فاقت الـ170 شهيد، والـ6000 جريح وعدد من المفقودين.