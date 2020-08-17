أصالة ترد على ارتباط طليقها طارق العريان بفتاة أخرى

17 أغسطس 2020 - 08:21 م

في أول رد لها بعد الضجة التي الكبيرة التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بسبب الكشف عن هوية حبيبة طليقها المخرج ?طارق العريان?، وذلك بعد فترة قصيرة على طلاقه منها، نشرت الفنانة السورية ?أصالة نصري?، صورة لابنيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، مشيرةً إلى أنهما أغلى هدية من الله لها في حياتها.

وعلّقت بالقول:"صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل .. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ.. رجالاً صغار أزرع فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبّاً واهتماماً ورعاية لاتتعب ولاتيئس.. بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور .. أنا خُلقت أُمّاً ولستُ والدة .. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي .. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر".

وترددت أنباء قوية عن ارتباط طارق العريان بعارضة أزياء أرمنية سورية، تعيش في مصر، وتدعى ?نيكول سعفان?، وهي تصغره بحوالى الـ30 عاماً.