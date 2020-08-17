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ماتت بعد نطق الشهادة.. ماذا قال شيخ الأزهر عن وفاة أقدم محفظة للقرآن؟

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ماتت بعد نطق الشهادة.. ماذا قال شيخ الأزهر عن وفاة أقدم محفظة للقرآن؟

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شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

الطيب حسين

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نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن.


وكتب شيخ الأزهر عبر "فيس بوك": "رحم الله الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن، كانت نموذجًا لامرأةٍ أخلصت النية، ولاقتْ ربها بعد أن كرَّست حياتها لخدمة كتاب الله، فاللَّهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وعاملها بفضلك وكرمك، يا أرحم الراحمين".

وكان محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، قد أعلن "أن العالم الإسلامي، فقد ركنا وقامة كبيرة فى دنيا القرآن الكريم وعلم القراءات، حيث نعت مشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد حشاد ونقابة محفظى وقراء القرآن الكريم إلى الأمة الإسلامية والعربية، فضيلة الشيخة سميعة بكر البناسى المولودة عام 1930،  التى عوضها الله تعالى بنعمة البصيرة عوضا عن نعمة البصر(مكفوفة)، تلك العابدة الزاهدة التقية النقية الورعة التى وهبت نفسها وحياتها كلها لله تعالى، ولخدمة القرآن الكريم، مما جعلها لا تتزوج، حيث فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها بعدما نطقت الشهادة".



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