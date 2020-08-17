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البرلمان العربي يجدد تضامنه مع الصومال في حربها على الإرهاب

عرب وعالم

البرلمان العربي يجدد تضامنه مع الصومال في حربها على الإرهاب
البرلمان العربي يجدد تضامنه مع الصومال في حربها على الإرهاب

الطيب حسين

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أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واصفًا الهجوم بأنه "عمل إرهابي جبان".

وأكد السُّلمي، في بيان له اليوم، "دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مقدماً خالص التعازي لحكومة وبرلمان وشعب الصومال الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".


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