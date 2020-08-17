  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:03 م
Advertisements
بحث متقدم
نتنياهو على شاشة سكاي نيوز

في لقاء هو الأول من نوعه.. "سكاي نيوز" تستضيف "نتنياهو"

كورونا

بلد عربي يعلن المشاركة في إجراء تجارب سريرية للقاح "كورونا"

الأرصاد.. طقس حار

تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"

«ترامب»: هؤلاء يلقون قنابل عليّ كل يوم

الوزراء

بشرى.. توفير وظائف للعائدين من الخارج بسبب كورونا

الرئيس يشهد عقد القران

ابنة صديقه.. الرئيس يفاجئ عروس في حفل زفافها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

الديهي للرئيس: وفرت علينا ربع قرن تطوير وعمل

السيسي في المترو

استخرج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس

كورونا

حميات إمبابة عن كورونا :إحنا مش في أمان

بيان عاجل.. اتحاد الكرة يتخذ إجراءات جديدة بشأن فريق المصري

الرياضة

اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن حادث غرق معدية البحيرة

#

"كاف" يرفض احتجاج اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

#

بيان عاجل من النائب العام بشأن الطفلة "مكة"

#

رئيس اتحاد الكرة السابق: شكوى الزمالك بشأن نادي القرن "ملهاش لازمة"

أصدر اتحاد الكرة بياناًُ بشأن مباراة المصرى والإسماعيلى، التي امتنع الأول عن لعبها بسبب الظروف الطارئة التي حلت على الفريق من تعدد إصابات فيروس كورونا بين اللاعبين.

وجاء نص البيان كالتالى:

"بعد سلسلة اجتماعات واستمرار الاتصالات في موقف المصرى، قيام المصري بعمل مسحات خارج المسار المتفق عليه مع الاتحاد خطأ إداري، اتحاد الكرة يلغي قرار انسحاب المصري ويفتح تحقيقا حول الواقعة، تأجيل مباراة الاتحاد والمصري لإصابة 4 حراس مرمى وتحميل النادي مسئولية المباريات المقبلة، اتحاد الكرة يتصرف من منظور العدالة ومساعدة الفرق ويرفض التحايل من أي طرف استقبل أمس الاتحاد المصري لكرة القدم وفدا عن النادي المصري لشرح ملابسات ما أدى إلى عدم تمكن النادي من آداء مباراته أمام الإسماعيلي في موعدها المقرر ، حيث قدم النادي المصري ما يثبت أن عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي الفريق الأول قد تجاوز 10 لاعبين.

وبناءً عليه تواصل الاتحاد المصري على الفور بالشركة المسئولة عن إجراء المسحات وسبب قيامها بإبلاغ اتحاد كرة القدم بأن عدد الإصابات لم يتجاوز 9 حالات في صفوف لاعبي الفريق الأول.

وأفادت الشركة بعد مراجعتها كافة الأوراق الخاصة بأسماء اللاعبين وأماكن إجراء المسحات أن النادي المصري قام بعمل مسحات لاثنين من لاعبيه في إحدى الشركات الرسمية المتعددة الفروع دون ابلاغ الاتحاد أو الشركة المعتمدة مما يعتبر خطأً إداريا بالرغم من إيجابية الحالتين لكل من اللاعبين بهاء مجدي وأحمد عادل ميسي ، كما أن مسحتي اللاعبين مع مسحة أيمن بسيوني مدرب حراس المرمى التي جاءت نتيجتها سلبية ، أجريتا في القاهرة و ليس مع الفريق في بورسعيد فيما أجريت باقي مسحات الفريق في مدينتي الإسكندرية وبورسعيد. كما أفادت الشركة بعدم صحة المستند المتعلق بإضافة إسمي اللاعبين المشار إليهما على قائمة النتائج الخاصة بال 50 حالة التي أجريت لها المسحات.

وبناءً على ما تقدم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل قراره السابق الخاص بالمباراة المشار إليها فيما يتعلق بالجانب الخاص بالمسابقات بعدم اعتبار المصري منسحبا من المباراة على أن يتحدد موعد جديد لها، وبقاء الجانب الخاص من القرار بإعمال لائحة الانضباط ضد كل من صدر عنه أي تجاوز تعاقب عليه اللائحة، مع فتح تحقيق حول الواقعة لبيان ما ورد برد الشركة من وجود مستندات غير صحيحة قدمها النادي المصري رغم صحة موقفه.


كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بناء على نتائج المسحات الجديدة التي أجريت أمس على لاعبي النادي المصري تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع المصري المقرر اقامتها غدا رغم أن عدد الحالات الإيجابية في الفريق الأول تناقص إلى 8 حالات فقط، إلا أنه من بينها 4 حالات لحراس مرمى 

فكان قرار التأجيل من منظور العدالة وتماشيا مع منهج اتحاد كرة القدم في مساعدة الفرق كافة، على أن يتحمل المصري مسئوليته الفنية في المباريات المقبلة بحل هذه المشكلة في حالة تكرارها. تشكل وفد النادي المصري من محمد الخولي نائب رئيس النادي وعدنان حلبية عضو مجلس الإدارة وشريف عبد الله المستشار القانوني ونصر عزام المحامي المتخصص دوليا في شئون الرياضة.

كما حضر الاجتماع عن اتحاد كرة القدم أعضاء مجلس الإدارة أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق بالإضافة إلى وليد العطار المدير التنفيذي وحسام الزناتي مدير إدارة المسابقات ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد. يأتي ذلك في إطار التواصل الدائم بين الاتحاد والأندية كافة، حيث امتدت الاتصالات مع النادي المصري بعد اجتماع الأمس وحتى الساعة للاطمئنان على صحة اللاعبين وسلامة أعضاء الفريق


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يدعو «بن زايد» لزيارة القدس
» قرار جديد من المحكمة في قضية سما المصري
» صالح جمعة على رادار الترجي التونسى
» الحرارة في اليابان تسجل درجة تاريخية
» 1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» إعلامية :هنخليكم تسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا موصلات
» «شوبير» ينتقد أداء الأهلى بالمباريات
» ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» "كارتيرون" يعدل موعد مران الزمالك
» مفاجأة الأهلى يفكر فى إعارة "بادجي"
» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة