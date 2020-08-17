بهذه الطريقة.. لعبة "بابجي" تؤدي بحياة شاب 16 عامًا

توفي شاب يبلغ 16 عاما في الهند، بسبب إدمانه لعبة الفيديو ببجى PUBG بعد تجاهله تناول الطعام والشراب لأيام، حيث اندمج في اللعب لدرجة أنه نسي حتى أن يأكل أو يشرب.





وبحسب صحيفة The Hans India فإن الشاب استمر لأيام متواصلة في لعبة ببجى ، في ظل الإغلاق الجزئى بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث دخل الشاب في حالة من فقد الشعور بالطعام أو الشراب الأمر الذى سبب له الجفاف.





ودخل الشاب في نوبة شديدة من الإسهال، نقل على أثرها المستشفى، ولكن العلاج لم يأت بنتيجة، حيث كان الجفاف قد تمكن منه، وتوفى أثناء دورة للعلاج المكثف في المستشفى.