  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:03 م
Advertisements
بحث متقدم
نتنياهو على شاشة سكاي نيوز

في لقاء هو الأول من نوعه.. "سكاي نيوز" تستضيف "نتنياهو"

كورونا

بلد عربي يعلن المشاركة في إجراء تجارب سريرية للقاح "كورونا"

الأرصاد.. طقس حار

تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"

«ترامب»: هؤلاء يلقون قنابل عليّ كل يوم

الوزراء

بشرى.. توفير وظائف للعائدين من الخارج بسبب كورونا

الرئيس يشهد عقد القران

ابنة صديقه.. الرئيس يفاجئ عروس في حفل زفافها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

الديهي للرئيس: وفرت علينا ربع قرن تطوير وعمل

السيسي في المترو

استخرج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس

كورونا

حميات إمبابة عن كورونا :إحنا مش في أمان

تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

آخر الأخبار

الأرصاد.. طقس حار
الأرصاد.. طقس حار

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

#

"الأرصاد" تعلن استقرار الطقس حتى الثلاثاء

#

الأرصاد تعلن طقس الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية

#

بـ42 درجة مئوية..الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى (%) فتكون على القاهرة والوجه البحري (82 – 25)، السواحل الشمالية (89 – 45)، شمال الصعيد (45 – 20)، وجنوب الصعيد (25– 14).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «41- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «42 – 29».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يدعو «بن زايد» لزيارة القدس
» قرار جديد من المحكمة في قضية سما المصري
» صالح جمعة على رادار الترجي التونسى
» الحرارة في اليابان تسجل درجة تاريخية
» 1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» إعلامية :هنخليكم تسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا موصلات
» «شوبير» ينتقد أداء الأهلى بالمباريات
» ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» "كارتيرون" يعدل موعد مران الزمالك
» مفاجأة الأهلى يفكر فى إعارة "بادجي"
» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة