وداعًا هواوي.. أمريكا تواصل ضرباتها القوية ضد الشركة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تشديد القيود والعقوبات على مجموعة هواوي الصينية، في خطوة تهدف إلى سد أي ثغرة أو تجسس منها.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت 38 شركة تابعة لهواوي حول العالم إلى "قائمة الكيانات"، موضحة أن الشركة كانت تستخدم شركات فرعية دولية للتحايل على العقوبات التي تمنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية.


وذكرت الوكالة أن هذه القيود الجديدة، ستعمل على توسيع القيود الحالية التي تهدف إلى منع هواوي من الحصول على أجهزة إلكترونية من أصول أمريكية.

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث ركز الرئيس دونالد ترامب هجماته على شركات التكنولوجيا الصينية ذات الانتشار العالمي مثل هواوي وتيك توك.

وكان ترامب اتهم مرارًا وتكرارًا، شركة Huawei بأنها تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ويمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية للتجسس على الحكومات، وهذا ما نفته المجموعة الصينية.

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