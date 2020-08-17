«ترامب»: هؤلاء يلقون قنابل عليّ كل يوم

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قنابل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن معركته الرئيسية في مرحلة ما قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر، ليست مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، بقدر ما هي مع وسائل الإعلام .

وأضاف ترامب، في حديث لشبكة "فوكس نيوز": "أكبر المنافسين لي ليس بايدن، بل الصحافة غير النزيهة ".

وأشار ترامب إلى أنه يجب عليه يوميا التصدي ومواجهة وسائل الإعلام الأمريكية الداعمة لبايدن .

وقال الرئيس الأمريكي: "كل يوم يلقون القنابل عليّ. الصحفيون غير الشرفاء يفعلون ذلك". وأضاف ترامب أنه "ينجح في هذا التصدي بشكل جيد حتى الآن ".

وشدد ترامب، على "أنه في الوقت الذي لا يغادر فيه بايدن قبو منزله، تواصل وسائل الإعلام الكتابة عنه بنشاط ".

وأضاف ترامب القول: "إنه لا يجيب حتى عن أسئلة الصحفيين". وأشار إلى أنه هو نفسه يرد يوميا تقريبا على الصحفيين الذين ينظرون إليه بشكل سلبي .


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