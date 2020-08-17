بشرى.. توفير وظائف للعائدين من الخارج بسبب كورونا

17 أغسطس 2020 - 03:48 م

أكد أشرف دوس أحد المستثمرين المصريين بالخارج ومشارك بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار خلال كله بمؤتمر مقام حاليا بالمنطقة اللوجيستية بطنطا بحضور وزراء الهجرة والتموين والشباب والرياضة، أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والمنطقة اللوجيستية بطنطا لتعيين المصريين العاملين بالخارج ممن فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا .

وافتتح وزراء الهجرة والتموين والتنمية المحلية والشباب عدد من مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" كأول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع .