» الحرارة في اليابان تسجل درجة تاريخية

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اليابان

درجة

حرارة

شمس

تم تسجيل درجة الحرارة +41.1 درجة في مدينة هاماماتسو اليابانية، محافظة شيزوكا، وهو أعلى مستوى تاريخي، حسب وكالة كيودو .

آخر مرة سجلت فيها درجة حرارة قياسية وكانت +41 درجة في اليابان في 2018 في الصيف. في عام 2020 ، رصدت درجة حرارة غير طبيعية في عدة مناطق من البلاد .

وأشار خبراء وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في 17 أغسطس، كانت درجة حرارة الهواء في شينشيرو بمحافظة أيشي +38 درجة، وفي مقاطعات ميازاكي، واكاياما وكوتشي، تجاوزت موازين الحرارة علامة +37 درجة .

درجة حرارة الهواء في طوكيو هي +36 درجة. وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر الطقس الحار لعدة أيام أخرى. بحلول نهاية الأسبوع، من المفترض أن تخف درجة الحرارة في البلاد بمقدار درجتين .

تحث السلطات اليابانية الناس على توخي الحذر حتى لا يصابوا بضربة شمس. في عام 2019 ، تم نقل أكثر من 70 ألف شخص في اليابان إلى المستشفى بسبب أعراض ضربة الشمس، وتوفي 126 شخصًا. في عام 2020 ، أصبح حوالي 30 شخصًا ضحايا لموجة الحر في البلاد. حثت وزارة البيئة السكان على خلع الأقنعة الواقية في الخارج أثناء الحر، لكنها ذكّرتهم بضرورة الحفاظ على المسافة الاجتماعية .


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