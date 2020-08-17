الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

17 أغسطس 2020 - 03:09 م

فجع الموت الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، فجر اليوم الاثنين، في شقيقته "سعدية".

وأعلن نجله، عازف البيانو، أحمد أبو زهرة، الخبر عبر حسابه على موقع "فيسبوك " ، وكتب: "توفت فجر اليوم عمتي سعدية ".

ولا يمتلك عبد الرحمن أبو زهرة أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أكدته ابنته سحر .

يشار إلى أن عبد الرحمن أبو زهرة أكد أن تصريحاته الأخيرة بشأن شكواه من قلة الأعمال الفنية المعروضة عليه أسيء فهمها، معربا عن حزنه من ردة الفعل التي حدثت تجاهها .

ونفى أبو زهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إصابته بالاكتئاب، موضحا أن بعضهم تصور ذلك بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة .

وقال: "الناس تشكر في بشكل جميل، لكني لا أرى انعكاسا لهذا في أعمال فنية تسند لي، رحيل زوجتي سبب حزني الرئيسي وليس له علاقة بالعمل الفني ".

أضاف: "ربنا يصبرني على فراق زوجتي، لا أستطيع أن أعيش، هذه هي قضيتي الأصلية، أنا حاليا وحيد كنت قبل ما أذهب إلى العمل كنت أقول لزوجتي ادعي لي يا سلوى، أما الآن قبل مغادرتي للمنزل أنظر إلى صورتها وأقول لها ادعي لي يا سلوى، إنه زواج عمره 56 عاما ".

وبيّن أنه لم يشتك قط من عدم عمله، وإنما كان يقصد أنه حزين على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية .