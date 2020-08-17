» صالح جمعة على رادار الترجي التونسى

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التونسي

مفاوضات

الاهلى

الترجى

استاد

دخل نادي الترجي الرياضي التونسي، في مفاوضات شفوية مع النادي الأهلي، من أجل الاستفسار عن وضعية صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأجرى الترجي اتصالاته عن رغبته في معرفة وجود النية للتنازل عن اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء النهائي".
وطالب الأهلي بوصول عرض رسمي من أجل مناقشته، إلا أنه رفض أن يمنح أي رد لنظيره التونسي، إلا في حالة استشارة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق"

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