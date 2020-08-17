» صالح جمعة على رادار الترجي التونسى

17 أغسطس 2020 - 02:56 م

دخل نادي الترجي الرياضي التونسي، في مفاوضات شفوية مع النادي الأهلي، من أجل الاستفسار عن وضعية صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأجرى الترجي اتصالاته عن رغبته في معرفة وجود النية للتنازل عن اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء النهائي".