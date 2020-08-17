التشكيل المتوقع للأهلى أمام «تماسيح النيل»

17 أغسطس 2020 - 02:37 م

استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تشكيل فريقه الذى يواجه أسوان مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة فى المواجهة التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ20 فى بطولة ‏الدورى الممتاز

وجاء التشكيل كالآتى:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

فى الدفاع محمد هانى وأيمن أشرف ومحمود متولى وعلى معلول

وفى الوسط المالى أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجاى وجيرالدو