التشكيل المتوقع للأهلى أمام «تماسيح النيل»

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استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تشكيل فريقه الذى يواجه أسوان مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة فى المواجهة التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ20 فى بطولة ‏الدورى الممتاز
وجاء التشكيل كالآتى:
محمد الشناوى فى حراسة المرمى
فى الدفاع محمد هانى وأيمن أشرف ومحمود متولى وعلى معلول 
وفى الوسط المالى أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجاى وجيرالدو
والهجوم مروان محسن. 

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