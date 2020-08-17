» «شوبير» ينتقد أداء الأهلى بالمباريات

17 أغسطس 2020 - 02:04 م

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء فريق الأهلي، بعد استكمال مسابقة الدوري الممتاز، خلال مبارياته أمام إنبي والإنتاج الحربي.

وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية: "النادي الأهلي ظهر بشكل مميز في بداية مسيرته مع فايلر، لكن الفريق لا يؤدي بالشكل المطلوب بعد فترة التوقف بسبب كورونا".

وأضاف "أتوقع أن يتجه فايلر لإجراء عدة تعديلات في تشكيل الفريق، مثل مشاركة حمدي فتحي وأليو بادجي في التشكيل الأساسي خلال لقاء أسوان، لمحاولة إيجاد الحلول الهجومية، بدلًا من الاعتماد على الكرات العالية".