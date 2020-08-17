» "كارتيرون" يعدل موعد مران الزمالك

17 أغسطس 2020 - 01:34 م

قرر الجهاز الفني بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تعديل موعد مران اليوم ليكون في الخامسة مساء بملعب النادي بدلا من التدريب صباحا استعدادا لمواجهة نادي مصر.

ومن المقرر أن يختار كارتيرون قائمة الفريق استعدادا للمباراة بعد نهاية التدريب غدا، حيث يدخل الفريق في معسكر ليلة المباراة.

كان الزمالك قد فاز على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر غدٍ الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.