» مفاجأة الأهلى يفكر فى إعارة "بادجي"

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الاهلى

إعارة

بادجي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، لإعارة السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" والذي يقام على قناة "النهار": "اتجاه الأهلي لإعارة بادجي لأحد الأندية بعدما فشل في إثبات جدارته بقيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن "الأهلي يدرس إعارة المهاجم السنغالي لإفساح مجال للتعاقد مع لاعب أجنبي متميز يقود خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق".


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