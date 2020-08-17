» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص

وأكد المتحدث باسم الهيئة، إبراهيم الروساء، لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن تسيير طائرات مسيرة بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة في سماء المملكة، عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المتحدث باسم الهيئة، إبراهيم الروساء، لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن تسيير طائرات مسيرة بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة في سماء المملكة، عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.